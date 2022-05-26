Под Лисичанском в окружение могут попасть сразу нескольких бригад ВСУ

В Лисичанско-Северодонецкой агломерации в окружение могут попасть бандеровцы сразу нескольких бригад Вооружённых сил Украины.

Это подразделение 27 отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ имени Петра Калнышевского, 15 полка нацгвардии, 4 отдельной бригады оперативного назначения НГУ имени сержанта Михальчука (военная часть 3018). Также это танковая 17 бригада и боевики 58 мотопехотной бригады Вооружённыхсил Украины.

В так называемый котёл могут угодить 111 и 118 бригады территориальной обороны, а также националисты батальона "Донбасс"*.

В общей сложности там могут оказаться 11 тыс. боевиков.

Некоторые военные из этих бригад уже попали в плен к объединённым силам. Они сообщили, что на позициях около Северодонецка и близ Лисичанска уже нет высшего командного состава и офицеров среднего звена.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.