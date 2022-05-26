В Лисичанско-Северодонецкой агломерации в окружение могут попасть бандеровцы сразу нескольких бригад Вооружённых сил Украины.
Это подразделение 27 отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ имени Петра Калнышевского, 15 полка нацгвардии, 4 отдельной бригады оперативного назначения НГУ имени сержанта Михальчука (военная часть 3018). Также это танковая 17 бригада и боевики 58 мотопехотной бригады Вооружённыхсил Украины.
В так называемый котёл могут угодить 111 и 118 бригады территориальной обороны, а также националисты батальона "Донбасс"*.
В общей сложности там могут оказаться 11 тыс. боевиков.
Некоторые военные из этих бригад уже попали в плен к объединённым силам. Они сообщили, что на позициях около Северодонецка и близ Лисичанска уже нет высшего командного состава и офицеров среднего звена.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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