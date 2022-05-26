После поражения на территории завода "Азовсталь" украинские военные потеряли боевой дух, их моральное состояние можно назвать катастрофическим. Об этом сообщил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, боевики поняли, что сопротивление российской армии бесполезно.
"Поэтому они сдаются. Сдаются взводами, ротами и даже батальонами", — рассказал Литовкин изданию "Известия".
Он подчеркнул, что пленным солдатам обеспечены трёхразовое питание, смена постельного белья, возможность принять душ и прочие условия. По словам эксперта, украинское командование направляет на передовую неопытных военных без навыков ведения боевых действий, которым, к тому же, не выдаются ни бронежилеты, ни каски. Есть проблемы и с обеспечением питания.
"Поэтому они становятся обыкновенным пушечным мясом", — добавил Литовкин.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.