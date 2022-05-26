Красный Лиман освобождён от украинских оккупантов.
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
"Лиман — наш. Противник бежал от группировки "О" на запад и юго-запад. Огрызается, по традиции, артой. Но это от бессилия. Взятие города подтверждают "Отважные" участники штурма", — заявил военкор.
Внештатный советник ОП Украины Алексей Арестович тоже пишет в соцсети, что "они потеряли город Лиман".
"То, как российская армия его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и тактических умений российской армии", — подытожил Арестович.
Ситуация на фронте "аховая" для ВСУ, ранее заявлял он.
Жители донбасского города Красный Лиман подтвердили отступление украинских боевиков с южных окраин и ж/д станции, за которую ещё вчера было ожесточённое противостояние.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.