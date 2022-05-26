Военкор Коц: группировка "О" взяла Красный Лиман

Красный Лиман освобождён от украинских оккупантов.

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

"Лиман — наш. Противник бежал от группировки "О" на запад и юго-запад. Огрызается, по традиции, артой. Но это от бессилия. Взятие города подтверждают "Отважные" участники штурма", — заявил военкор.

Внештатный советник ОП Украины Алексей Арестович тоже пишет в соцсети, что "они потеряли город Лиман".

"То, как российская армия его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и тактических умений российской армии", — подытожил Арестович.

Ситуация на фронте "аховая" для ВСУ, ранее заявлял он.

Жители донбасского города Красный Лиман подтвердили отступление украинских боевиков с южных окраин и ж/д станции, за которую ещё вчера было ожесточённое противостояние.