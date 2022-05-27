Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что украинские националисты, которые воевали в Донбассе, пытаются пробраться на территорию РФ, выдавая себя за беженцев.
"Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины", — сказал Кулишов в интервью "Российской газете"
Он отметил, что сотрудники Росгвардии выявили уже 250 боевиков, которые пытались слиться с толпой беженцев, которые покидают Украину.
По данным ООН, с начала спецоперации на Украине страну покинули более шести миллионов человек.
Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что уже ближайшей осенью европейцы устанут терпеть выходки украинцев на территории Евросоюза и перестанут быть доброжелательными к украинским беженцам.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.