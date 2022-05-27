Южнокорейский наёмник: Украина предлагала землю и гражданство

Наёмник и бывший инструктор ВМС Южной Кореи Ли Гын вернулся с Украины домой после ранения в городе Ирпень. По его словам, в обмен на службу, власти Незалежной предлагали землю, гражданство и другие преференции, однако он отказался.

По словам Ли Гына, в ходе конфликта на Украине он был вынужден вернуться домой из-за разрыва крестообразных связок в коленях.

О происходящем на Украине наёмник рассказывал на своём канале в социальных сетях. По его словам, ему предлагали остаться и даже были готовы выдать украинский паспорт, но он отказался несмотря на то, что на родине его ждёт суд и немалый штраф.

По возращение южнокорейского наёмника ожидает операция на ноги и реабилитация. Но кроме этого, Ли Гыну придётся предстать перед судом за незаконное пересечение границы и выезд на Украину, несмотря на запрет властей. В худшем случае боевику грозит тюремный срок, в лучшем — штраф около 8 тысяч долларов, пишет Рёнхап.