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Автор Дмитрий Плотников

"Азов"* в Мариуполе использовал американские коллиматорные прицелы

Силовые структуры

На металлургическом комбинате "Азовсталь" среди разбитой и сгоревшей амуниции нацбата "Азов"* обнаружены аксессуары западных образцов. Например, американский коллиматорный прицел L3 EOTech.

"Азов"* в Мариуполе использовал американские коллиматорные прицелы

Рядом с прицелом найден головной убор с символикой националистического полка с характерным логотипом нацистского движения.

Американцы давно поставляют военное снаряжение бандеровцам, правда, раньше оно не предназначалось для нацистов ведь в 2015 году конгресс США запретил финансировать националистов "Азова"*. И потом Вашингтон не раз заявлял, что их вооружение не попадает в нацформирования.
 
Данный прицел разработан компанией EOTech (США). Эта корпорация в 1995 г. была первой в изготовлении коллиматорных прицелов, предназначенных для стрелкового оружия. Сегодня EOTech — официальный партнер Министерства обороны США и крупный поставщик военных прицельных систем.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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