"Азов"* в Мариуполе использовал американские коллиматорные прицелы

На металлургическом комбинате "Азовсталь" среди разбитой и сгоревшей амуниции нацбата "Азов"* обнаружены аксессуары западных образцов. Например, американский коллиматорный прицел L3 EOTech.

Рядом с прицелом найден головной убор с символикой националистического полка с характерным логотипом нацистского движения.

Американцы давно поставляют военное снаряжение бандеровцам, правда, раньше оно не предназначалось для нацистов ведь в 2015 году конгресс США запретил финансировать националистов "Азова"*. И потом Вашингтон не раз заявлял, что их вооружение не попадает в нацформирования.



Данный прицел разработан компанией EOTech (США). Эта корпорация в 1995 г. была первой в изготовлении коллиматорных прицелов, предназначенных для стрелкового оружия. Сегодня EOTech — официальный партнер Министерства обороны США и крупный поставщик военных прицельных систем.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.