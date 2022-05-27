Картаполов: объекты транспортной инфраструктуры Украины уничтожаются постоянно

Российские военные практически ежедневно наносят точечные ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал глава комитета по обороне Госдумы РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он отметил, что на Западной Украине достаточно хорошо развита транспортная сеть. Там есть большое количество дорожных переходов. Кроме того, возможности для того, чтобы достаточно оперативно их восстанавливать, ещё сохраняются.

По словам депутата, всё огневое воздействие на объекты транспортной инфраструктуры Украины осуществляется дальнобойным высокоточным оружием.

Генерал пояснил, что у России есть и другие средства, обладающие более широким спектром поражения. Однако тогда появляется угроза для мирного населения Украины, с которым мы не воюем, заключил Картаполов.