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Автор Мария Карева

Подразделения НМ ДНР взяли под контроль крупный укрепрайон ВСУ близ Авдеевки

Силовые структуры

Около города Авдеевка находится крупная укреплённая позиция украинских боевиков. Укрепрайон состоит из сотен метров траншей и окопов, блиндажей и огневых точек. Также ВСУ создали позиции для наблюдения и корректировки артиллерийских расчётов. Кроме того, в районе находятся скрытые позиции для размещения тяжёлой техники.

Объект военной инфраструктуры укреплён бетонными конструкциями: некоторые блиндажи напоминают бункеры с металлическими дверями и железобетонными перекрытиями.

Бойцы Народной милиции ДНР взяли под контроль укрепления противника в районе Авдеевки. Это значительная часть полноценного укрепрайона ВСУ. В штурме военного объекта участвовали военнослужащие 100-й бригады и отдельного танкового батальона.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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