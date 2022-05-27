Около города Авдеевка находится крупная укреплённая позиция украинских боевиков. Укрепрайон состоит из сотен метров траншей и окопов, блиндажей и огневых точек. Также ВСУ создали позиции для наблюдения и корректировки артиллерийских расчётов. Кроме того, в районе находятся скрытые позиции для размещения тяжёлой техники.
Объект военной инфраструктуры укреплён бетонными конструкциями: некоторые блиндажи напоминают бункеры с металлическими дверями и железобетонными перекрытиями.
Бойцы Народной милиции ДНР взяли под контроль укрепления противника в районе Авдеевки. Это значительная часть полноценного укрепрайона ВСУ. В штурме военного объекта участвовали военнослужащие 100-й бригады и отдельного танкового батальона.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.