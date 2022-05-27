Бойцы ДНР и ЛНР установили полный контроль над Красным Лиманом

Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных установили полный контроль над 220 населёнными пунктами на территории Донецкой Народной Республики, включая Красный Лиман.

Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, союзные силы продолжают освобождать земли от украинских националистов.

"На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населёнными пунктами, включая Красный Лиман", — прокомментировали в штабе.

Ранее сообщалось, что как минимум 200 военных ВСУ были взяты в плен во время штурма Красного Лимана. Один из пленных боевиков рассказал, что неподготовленных солдат перебросили на передовую. По его словам, представители территориальной обороны неожиданно оказались под натиском наступающих союзных войск и бросились бежать врассыпную.