Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных установили полный контроль над 220 населёнными пунктами на территории Донецкой Народной Республики, включая Красный Лиман.
Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, союзные силы продолжают освобождать земли от украинских националистов.
"На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населёнными пунктами, включая Красный Лиман", — прокомментировали в штабе.
Ранее сообщалось, что как минимум 200 военных ВСУ были взяты в плен во время штурма Красного Лимана. Один из пленных боевиков рассказал, что неподготовленных солдат перебросили на передовую. По его словам, представители территориальной обороны неожиданно оказались под натиском наступающих союзных войск и бросились бежать врассыпную.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.