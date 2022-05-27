Минобороны: авиация РФ нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ

Российская авиация с помощью высокоточных ракет нанесла удар по 10-й горной штурмовой бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, военные РФ также поразили семь командно-наблюдательных пунктов и 30 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населённого пункта Бахмут Донецкой Народной Республики нанесён удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ", — сказал Конашенков.

Он добавил, что в районе населённого пункта Барвенково российские бойцы уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Помимо этого, возле Гусаровки Харьковской области удалось уничтожить украинскую радиолокационную станцию наведения и целеуказания ПВО.