Экс-генерал НАТО Домрезе: ВСУ не смогут оказать сопротивление ВС РФ в Донбассе

По мнению отставного генерала НАТО Ханса-Лотара Домрезе, украинская армия не сможет остановить продвижение российских войск в Донбассе в ближайшие недели.

"Украинцы могли бы в лучшем случае задержать наступление, но не остановить его", - заявил экс-генерал в интервью телерадиокомпании MDR.

Домрезе отметил, что российская армия имеет превосходство над противником не только по численности, но и по дальнобойности. Большее сопротивление ВСУ смогут оказывать только с началом осени. По мнению экс-генерала, через полгода на Украине появится ещё больше западного оружия.