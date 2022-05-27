По мнению отставного генерала НАТО Ханса-Лотара Домрезе, украинская армия не сможет остановить продвижение российских войск в Донбассе в ближайшие недели.
"Украинцы могли бы в лучшем случае задержать наступление, но не остановить его", - заявил экс-генерал в интервью телерадиокомпании MDR.
Домрезе отметил, что российская армия имеет превосходство над противником не только по численности, но и по дальнобойности. Большее сопротивление ВСУ смогут оказывать только с началом осени. По мнению экс-генерала, через полгода на Украине появится ещё больше западного оружия.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.