Кадыров: чеченским бойцам достаётся иностранная техника, но оружие РФ лучше

Чеченским бойцам в ходе спецоперации на Украине достаётся широкий ассортимент иностранного оружия, однако российская техника на порядок лучше. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, украинские националисты зачастую оставляют оружие в нетронутом состоянии и "бросаются наутёк". Как отметил политик, у чеченских бойцов появляется возможность протестировать западную технику.

"Нашим бойцам достаётся широкий ассортимент трофеев. Они честно признаются, что российские аналоги оружия на порядок лучше", — отметил Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что российские военные каждый день находят на освобождённых базах в Луганской Народной Республике гранатомёты, пулемёты, автоматы, миномёты и другие виды иностранного оружия. При этом он подчеркнул: вся техника находится в "безгрешном состоянии".

Кадыров считает, что украинские националисты "бездельничают" и "разводят НАТО на доллары и вооружение".