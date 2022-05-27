EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Запад не торопится поставлять тяжёлое вооружение Украине, ожидая её поражения

Силовые структуры

Западные страны придерживают поставки тяжелого вооружения Украине, поскольку опасаются, что ВСУ скоро будут разгромлены в Донбассе, сообщает издание "Репортёр".

Запад не торопится поставлять тяжёлое вооружение Украине, ожидая её поражения

Вооружённые силы Украины испытывают нехватку артиллерии и ПВО, поэтому донбасский фронт может рухнуть уже в самое ближайшее время. Запад понимает, в какой катастрофической ситуации сейчас находится украинская армия. Если ВСУ получат западное вооружение, то оно либо будет уничтожено, либо попадёт в руки России и начнёт стрелять в обратном направлении. Кроме того, на Украине нет специалистов, которые умеют управляться с западной военной техникой.

Всё это понимает и Киев. Но ему нужно оружие, поэтому он продолжает давить на Запад.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщало, что страны-члены НАТО негласно договорились не поставлять на Украину самолёты и танки, чтобы не выводить из себя руководство России.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы донбасс украина
Sberbank
Новости
Кадыров высмеял боевые способности бандеровцев: "Они полные шнурки"
Запад не торопится поставлять тяжёлое вооружение Украине, ожидая её поражения
Драки за гнилую еду, наркотики, трупы: в дневнике раскрыта правда об "Азовстали"
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
В Одессе член теробороны распродал военной амуниции на 700 тысяч гривен
Российский БТР-80 выдержал атаку наёмников США из гранатомёта MATADOR
Express: удары со стороны России могут поразить линии снабжения НАТО
Таран в Попасной и освобождение Лимана: Владлен Татарский о ходе СВО на Украине
Колташов: отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обойдётся Германии
Литовкин: Киев вынужден будет сдать Запорожье и Днепропетровск
Популярное
Силовые структуры
Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе

Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.

Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Мир. Новости мира
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Силовые структуры
Финский генерал Товери не исключил повторения Зимней войны на Украине
Силовые структуры
Пушилин: на "Азовстали" задержаны боевики, спрятавшиеся при сдаче в плен
Людмила Черткова Спокойствие Путина пугает уставший от Украины Запад Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Стрелков: Киев может пойти на Крым, Ростов и Кубань
Силовые структуры
Боец ВСУ из Лимана записал на телефон видео с сообщением о бедственном положении
Стрелков: "Медведчука просто надо было повесить"
Силовые структуры
Стрелков: "Медведчука просто надо было повесить"
Последние материалы
Драки за гнилую еду, наркотики, трупы: в дневнике раскрыта правда об "Азовстали"
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
На Украине рождается Зе-автократия
Смена вех: угрожает ли ЛДПР кризис и распад
В Одессе член теробороны распродал военной амуниции на 700 тысяч гривен
Российский БТР-80 выдержал атаку наёмников США из гранатомёта MATADOR
Express: удары со стороны России могут поразить линии снабжения НАТО
Таран в Попасной и освобождение Лимана: Владлен Татарский о ходе СВО на Украине
Колташов: отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обойдётся Германии
Литовкин: Киев вынужден будет сдать Запорожье и Днепропетровск
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников