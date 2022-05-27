Западные страны придерживают поставки тяжелого вооружения Украине, поскольку опасаются, что ВСУ скоро будут разгромлены в Донбассе, сообщает издание "Репортёр".
Вооружённые силы Украины испытывают нехватку артиллерии и ПВО, поэтому донбасский фронт может рухнуть уже в самое ближайшее время. Запад понимает, в какой катастрофической ситуации сейчас находится украинская армия. Если ВСУ получат западное вооружение, то оно либо будет уничтожено, либо попадёт в руки России и начнёт стрелять в обратном направлении. Кроме того, на Украине нет специалистов, которые умеют управляться с западной военной техникой.
Всё это понимает и Киев. Но ему нужно оружие, поэтому он продолжает давить на Запад.
Ранее немецкое издание Die Zeit сообщало, что страны-члены НАТО негласно договорились не поставлять на Украину самолёты и танки, чтобы не выводить из себя руководство России.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.