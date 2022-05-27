Кадыров высмеял боевые способности бандеровцев: "Они полные шнурки"

Глава Чечни Рамзан Кадыров выделил одну "выразительную особенность" украинских боевиков, высмеяв их боевые таланты и поведение в рамках спецоперации РФ на Украине.

"Выразительной особенностью бандеровцев является тот факт, что как воины — они полные шнурки, но как мифотворцы — сказочки сочинять умеют. Именно по этой причине многие находящиеся на той стороне баррикад не решаются сложить оружие. Их мозги нацисты майданят разными жуткими байками о якобы кровожадности российских военнослужащих", — отметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что многие украинские бойцы верят нацистам, которых он наделил ироничным прозвищем "тыловые свистуны". И по этой причине большая часть украинской армии "остаётся в режиме ожидания", боясь принять решение о сдаче в плен.

Кадыров напомнил ещё раз, что решившиеся сдаться ВСУшники могут гарантированно не опасаться за свою жизнь.