Глава Чечни Рамзан Кадыров выделил одну "выразительную особенность" украинских боевиков, высмеяв их боевые таланты и поведение в рамках спецоперации РФ на Украине.
"Выразительной особенностью бандеровцев является тот факт, что как воины — они полные шнурки, но как мифотворцы — сказочки сочинять умеют. Именно по этой причине многие находящиеся на той стороне баррикад не решаются сложить оружие. Их мозги нацисты майданят разными жуткими байками о якобы кровожадности российских военнослужащих", — отметил Кадыров.
Глава Чечни добавил, что многие украинские бойцы верят нацистам, которых он наделил ироничным прозвищем "тыловые свистуны". И по этой причине большая часть украинской армии "остаётся в режиме ожидания", боясь принять решение о сдаче в плен.
Кадыров напомнил ещё раз, что решившиеся сдаться ВСУшники могут гарантированно не опасаться за свою жизнь.
"Если сложат оружие и выйдут к нашим бойцам, то ничего им не угрожает. Это мы гарантируем и много раз об этом говорили. Пусть решают сами, благо, что голова на плечах имеется", — добавил чеченский лидер.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.