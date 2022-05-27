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Автор Светлана Нерадовская

Депутата Рады прервали в эфире, когда он намекнул на потери ВСУ

Силовые структуры

Когда в прямом эфире украинского телевидения депутат Верховной Рады Сергей Рахманин намеревался заговорить о потерях, которые несут ВСУ в ДНР и ЛНР, ему не дали закончить свою мысль и резко прервали прямой эфир.

Депутата Рады прервали в эфире, когда он намекнул на потери ВСУ

Рахманин говорил о невозможности компенсировать потери поставками оружия с Запада. Депутат позволит заметить, что у ВСУшников просто нет времени обучаться пользованию новым западным оружием, потому что на это нужны несколько лет. И когда украинский парламентарий попытался сказать, что этих самых "нескольких лет" у украинских военных просто нет, его прервали на полуслове. Ведущая поспешно сказала, что эфир не может быть продолжен и объявила техническую паузу.

Ранее пленный солдат ВСУ Никита Лазаренко признался, что его вынудили похоронить несколько десятков погибших в бою сослуживцев в одной братской могиле. Позже ему стало известно, что тех украинских военных, чьи тела он и его товарищи предали земле, объявили либо дезертирами, либо пропавшими без вести. Лазаренко сделал вывод, что украинское командование просто скрывает реальные потери ВСУ, распространяя вместо истинной ложную информацию, и обманывая родных бойцов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина верховная рада
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