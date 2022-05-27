Помощник Кадырова: потери ВСУ под Луганском ежедневно составляют 100 человек

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно теряют на Луганском направлении по 100 солдат.

"Сами украинцы должны осознать, что они уже заканчиваются. Они каждый день несут огромные потери, каждый день у них погибает на всей линии фронта, я могу гарантировано сказать, в день минимум до 100 человек", — сообщил Алаудинов.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин сказал, что после пленения бойцов "Азовстали" украинская армия потеряла боевой дух, а моральное состояние солдат ВСУ можно назвать катастрофическим. Украинцы поняли, что сопротивляться армии России бессмысленно, поэтому в последнее время участились случаи массовой сдачи в плен украинских военнослужащих.