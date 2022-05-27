Допрос сотен пленных после разгрома ВСУ в Лимане продолжается несколько дней

Продолжается специальная военная операция России на Украине. Союзные войска РФ и народных республик успешно ведут наступление на лиманском направлении. Накануне в штабе ДНР заявили об установлении полного контроля над городом Красный Лиман (Лиман). ВСУ понесли крупные потери в живой силе, сотни военных взяты в плен.

Издание "Русская весна" сообщает, что уже несколько дней безостановочно ведётся допрос военнопленных, сложивших оружие в ходе ожесточённых боёв из-за бессмысленности сопротивления. Издание опубликовало видеозапись с подборкой сцен допросов.

ВС РФ и защитники Донбасса продолжают наступательную операцию, продвигаясь к Славянску.