В оккупированном Киевом районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует граждан

Бандиты из "Правого сектора"* грабят, насилуют и терроризируют мирное население в Великоновоселковском районе ДНР.

Также они открыто призывают к геноциду русскоязычных граждан и греческой диаспоры.

Об этом сообщает глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в Великоновоселковском районе ДНР боевики нацформирования из состава радикалов "Правого сектора"* открыто призывают к геноциду русскоязычных и греков. Мирное население под предлогом лояльного отношения к РФ подвергают насилию, изымают якобы для нужд теробороны деньги, ценности и авто, при этом средства присваиваются командирами, рассказывает генерал.

Мизинцев отметил, что такие действия нацистов являются актами террора против своего же населения и военными преступлениями. Он отметил, что украинские должностные лица и исполнители правонарушений являются террористами.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.