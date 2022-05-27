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Автор Дмитрий Плотников

В Днепропетровске уже говорят о 30 убитых при ударе по казармам НГУ

Силовые структуры

В Днепропетровске говорят о 30 убитых при ударе по казармам НГУ. Разбор завалов продолжается.

Исходя из аналогичных случаев можно говорить, что погибших там, скорее всего, сильно за сотню.

Ранее сообщалось, что после удара Армии России по казарме нацгвардии под Днепропетровском много убитых и раненых.

Украинские каналы также сообщают о 30 убитых боевиках. А Киев заявил о 10 погибших и 35 раненных военных. Разбор завалов продолжается, тела продолжают доставать.

Ранее Зеленский заявлял, что ситуация на Донбассе очень тяжелая.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
днепропетровск
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