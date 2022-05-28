Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"

Вооружённые силы России применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка", пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, российская армия применила системы ТОС-2 на харьковском направлении. Он добавил, что Минобороны тестирует в боевых условиях на Украине многие военные новинки.

В ТАСС отметили, что данная информация официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что армия России начала активно использовать в боях за Донбасс тяжёлые огнемётные системы "Солнцёпек", оснащённые термобарическими боеприпасами. Удары ТОС имеют такую разрушительную силу, что ломают психику у украинских военных. Также известно, что в ходе спецоперации ВС РФ применяет новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".