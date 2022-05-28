Вооружённые силы России применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка", пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, российская армия применила системы ТОС-2 на харьковском направлении. Он добавил, что Минобороны тестирует в боевых условиях на Украине многие военные новинки.
В ТАСС отметили, что данная информация официально не подтверждена.
Ранее сообщалось, что армия России начала активно использовать в боях за Донбасс тяжёлые огнемётные системы "Солнцёпек", оснащённые термобарическими боеприпасами. Удары ТОС имеют такую разрушительную силу, что ломают психику у украинских военных. Также известно, что в ходе спецоперации ВС РФ применяет новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.