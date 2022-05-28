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Автор Игорь Рябов

Армии России осталось взять Северодонецк для полного освобождения ЛНР

Силовые структуры

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что армия России в ближайшее время начнёт зачистку Славянско-Краматорской агломерации от Вооружённых сил Украины.

Армии России осталось взять Северодонецк для полного освобождения ЛНР

Однако сразу после взятия Красного Лимана российские войска устремятся к Северодонецку, чтобы полностью освободить территорию Луганской Народной Республики, отметил Рожин. Потом целями ВС РФ станут хорошо укреплённый Артёмовск, а также населённые пункты Константиновка и Дружковка.

По словам Рожина, украинской армии будет трудно воевать одновременно на двух направлениях: северном и восточном. Эксперт прогнозирует большие потери в живой силе и технике со стороны ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полной блокировке "украинских бандформирований" в Северодонецке. По его словам, первые кварталы города уже освобождены от украинских националистов. Несмотря на то, что украинцы хорошо укрепились в гостинице, подразделению спецназа "Ахмат" удалось взять здание, добавил Кадыров. Бои за город продолжаются.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы лнр украина рамзан кадыров
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