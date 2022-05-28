Кедми: ВСУ не отвоевали и не взяли ни одного города

Военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми одной фразой "уничтожил" все "победы" украинских войск за время спецоперации России на Украине.

Он убеждён, что поставки вооружения из США по ленд-лизу не меняют ситуацию для Киева. Воспринимать украинские "сказки" всерьез могут лишь далекие от реальности — Кедми назвал "перемоги" ВСУ ложью.

На практике у киевского режима нет ни одного достижения, а шанса переломить ситуацию у Украины нет абсолютно.

"В чем может быть победа украинской армии? Что она задержит российские войска еще не месяц?... Нет ни одного места, которое было бы отвоевано украинскими солдатами. Нигде, ни в одном месте с боями они не взяли ни один пункт. США видят победу в том, что Украина не была вся освобождена от власти за 3 дня. А если это займет несколько месяцев, то, по их мнению, это уже победа. Хорошо! Кого это не устраивает в России?" — отмечает эксперт.

Сдача в плен на "Азовстали" надломила дух украинских боевиков и количество сдающихся украинцев растёт. Один из сдавшихся рассказал, что их пытаются заставить сражаться угрозой заградотрядов.

Но всё равно украинцы отказываются воевать и уходят с позиций целыми взводами.