Военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми одной фразой "уничтожил" все "победы" украинских войск за время спецоперации России на Украине.
Он убеждён, что поставки вооружения из США по ленд-лизу не меняют ситуацию для Киева. Воспринимать украинские "сказки" всерьез могут лишь далекие от реальности — Кедми назвал "перемоги" ВСУ ложью.
На практике у киевского режима нет ни одного достижения, а шанса переломить ситуацию у Украины нет абсолютно.
"В чем может быть победа украинской армии? Что она задержит российские войска еще не месяц?... Нет ни одного места, которое было бы отвоевано украинскими солдатами. Нигде, ни в одном месте с боями они не взяли ни один пункт. США видят победу в том, что Украина не была вся освобождена от власти за 3 дня. А если это займет несколько месяцев, то, по их мнению, это уже победа. Хорошо! Кого это не устраивает в России?" — отмечает эксперт.
Сдача в плен на "Азовстали" надломила дух украинских боевиков и количество сдающихся украинцев растёт. Один из сдавшихся рассказал, что их пытаются заставить сражаться угрозой заградотрядов.
Но всё равно украинцы отказываются воевать и уходят с позиций целыми взводами.
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.