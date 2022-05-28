EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Генерал Шаманов: спецоперацию РФ на Украине не нужно пытаться ускорить

Силовые структуры

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов призвал не ускорять спецоперацию РФ по демилитаризации Украины.

Генерал Шаманов: спецоперацию РФ на Украине не нужно пытаться ускорить

В интервью РИА Новости он отметил, что Россия стремится в полном объёме урегулировать проблемы в Донбассе. По его словам, имеющиеся средства позволяют реализовать все планы.

"Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать", — сказал генерал-полковник ВС РФ.

Шаманов также подчеркнул: военнослужащим следует позволить самостоятельно решать поставленные задачи. При этом он добавил, что на освобождённых территориях, разгромленных националистами, им нужно помогать устанавливать местную власть, восстанавливать инфраструктуру, создавать условия для нормальной жизни.

Как пояснил генерал, чем дольше будет продолжаться спецоперация, тем сложнее будет противостоять коллективному Западу.

Ранее Шаманов заявлял, что демилитаризация Украины может занять от пяти до 10 лет.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Ракета "Циркон" из Баренцева моря поразила цель в Белом море
ВСУ перед сдачей в плен в Мариуполе потеряли 102 человека убитыми и 400 ранеными
Среди ВСУ распространяется инструкция, как правильно сдаваться в плен ВС РФ
ВСУ нанесли удар по пригороду Херсона: один человек погиб, двое ранены
Власти Вануату приняли чрезвычайную резолюцию из-за угрозы существованию острова
Военкор Коц: бойцы группировки "О" захватили комплект Starlink от Илона Маска
Минобороны РФ опубликовало кадры боя подразделений ВДВ с украинскими боевиками
Глава SIPRI Мелвин: терпение РФ закончится из-за поставок оружия НАТО на Украину
Генерал Шаманов: спецоперацию РФ на Украине не нужно пытаться ускорить
Подоляк: "Украина будет воевать с Россией до победного финала"
Популярное
Силовые структуры
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе

Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.

Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Силовые структуры
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Мир. Новости мира
Newsweek: после заявлений США Россия загружает ракеты "Калибр" на подлодки ЧФ РФ
Мир. Новости мира
Reuters: США предупредили Киев, что обстрелы территории РФ чреваты эскалацией
Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки с Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Украинских пленных удивила доброта военных армии России
Силовые структуры
Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"
Угрожавший матери и дочерям Кадырова "азовец"* Касаткин доставлен в Чечню
Силовые структуры
Угрожавший матери и дочерям Кадырова "азовец"* Касаткин доставлен в Чечню
Последние материалы
ВСУ нанесли удар по пригороду Херсона: один человек погиб, двое ранены
Власти Вануату приняли чрезвычайную резолюцию из-за угрозы существованию острова
Военкор Коц: бойцы группировки "О" захватили комплект Starlink от Илона Маска
Минобороны РФ опубликовало кадры боя подразделений ВДВ с украинскими боевиками
Глава SIPRI Мелвин: терпение РФ закончится из-за поставок оружия НАТО на Украину
Генерал Шаманов: спецоперацию РФ на Украине не нужно пытаться ускорить
Подоляк: "Украина будет воевать с Россией до победного финала"
Lidovky: мировая экономика меняет форму из-за соперничества США и Китая
Депутаты бундестага попросили Евросоюз не прекращать закупки нефти из России
Лукашенко: на границе Белоруссии складывается напряжённая обстановка
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников