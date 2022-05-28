Генерал Шаманов: спецоперацию РФ на Украине не нужно пытаться ускорить

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов призвал не ускорять спецоперацию РФ по демилитаризации Украины.

В интервью РИА Новости он отметил, что Россия стремится в полном объёме урегулировать проблемы в Донбассе. По его словам, имеющиеся средства позволяют реализовать все планы.

"Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать", — сказал генерал-полковник ВС РФ.

Шаманов также подчеркнул: военнослужащим следует позволить самостоятельно решать поставленные задачи. При этом он добавил, что на освобождённых территориях, разгромленных националистами, им нужно помогать устанавливать местную власть, восстанавливать инфраструктуру, создавать условия для нормальной жизни.

Как пояснил генерал, чем дольше будет продолжаться спецоперация, тем сложнее будет противостоять коллективному Западу.

Ранее Шаманов заявлял, что демилитаризация Украины может занять от пяти до 10 лет.