Ракета "Циркон" из Баренцева моря поразила цель в Белом море

Выпущенная в ходе испытаний из акватории Баренцева моря гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" поразила цель в Белом море на расстоянии около 1 тыс. км. Об этом сообщает Минобороны России.

Пуск был произведён с фрегата "Адмирал Горшков".