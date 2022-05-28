Выпущенная в ходе испытаний из акватории Баренцева моря гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" поразила цель в Белом море на расстоянии около 1 тыс. км. Об этом сообщает Минобороны России.
Пуск был произведён с фрегата "Адмирал Горшков".
"Фрегат из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море", — отметили в военном ведомстве, добавив, что цель находилась на расстоянии около 1 тыс. км.
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