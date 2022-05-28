Российское командование применило новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор" в бою за освобождение Северодонецка.
Первые фотосвидетельства боевого применения БМПТ "Терминатор" опубликовал Telegram-канал Dambiev. На снимках можно видеть, как танки атакуют позиции украинских вооруженных формирований под прикрытием боевой машины.
Ранее источники сообщали, что в спецоперации задействуют взвод Т-15 "Терминатор". Однако накануне появилась информация: количество новых БМПТ на территории Украины решено увеличить до десяти машин.
БМПТ "Терминатор" используют базу танка Т-90. Она вооружена ракетным комплексом"Корнет", двумя 30-мм автоматическими пушками, 7,62-мм танковым пулемётом и автоматическими гранатометами АГ-17Д.
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.