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Автор Елена Ивченко

ВС РФ уничтожили два самолёта противника Су-25 и вертолёт Ми-8

Силовые структуры

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки сбиты два украинских самолета Су-25 в Херсонской и Харьковской областях, а также вертолет Ми-8 в Запорожье.

Также он проинформировал, что российские военные уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По словам Конашенкова, ВС РФ нанесли ракетный удар по передовому пункту управления 30-й механизированной бригады ВСУ в районе города Бахмут, уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР.

 

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
игорь конашенков
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