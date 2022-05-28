ВС РФ уничтожили два самолёта противника Су-25 и вертолёт Ми-8

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки сбиты два украинских самолета Су-25 в Херсонской и Харьковской областях, а также вертолет Ми-8 в Запорожье.

Также он проинформировал, что российские военные уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По словам Конашенкова, ВС РФ нанесли ракетный удар по передовому пункту управления 30-й механизированной бригады ВСУ в районе города Бахмут, уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка ДНР.