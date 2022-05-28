Эксперт Рыбин: британские спецназовцы на Украине могут создать проблемы в боях

13 спецназовцев сводного британско-американского подразделения воюют на стороне Украины. И этого количества вполне достаточно, чтобы создать проблемы на поле боя, считает эксперт, этнограф и свободный журналист Александр Рыбин.

Информация о том, что в СВО от украинской стороны принимает участие сын члена британского парламента Бен Грант появилась в издании iNews. Источник располагает видео, из котрого можно сделать вывод о нахождении британцев в зоне боевых действия на Украине. Грант — бывший командир морской пехоты Королевской армии.

Верифицированная видеозапись говорит о том, что ВСУ научились грамотно внедрять иностранных наёмников в свою армию, считает Рыбин.

"Судя по всему, Украина научилась интегрировать добровольцев и наёмников в свои подразделения. 13 спецназовцев — это на самом деле очень много. Нужно понимать, что это не рядовые военные, а высококвалифицированные специалисты. Они могут создать серьёзные проблемы в боях на открытой местности", — сообщает эксперт "МК".

Опасность состоит в том, что спецназовцев могут задействовать в диверсионных мероприятиях, в управлении иностранным вооружением и сложной боевой техникой, которая поступает с Запада для ВСУ, резюмировал Рыбин.