Американские послы в истеричной манере требуют от остальных мировых государст блокировать работу российских СМИ.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот она во всей красе диктатура либерализма", — подытожила дипломат.
Ранее она прокомментировала факт попадания американского политика Генри Киссинджера в базу экстремистского портала "Миротворец".
"Согласитесь, такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы. На 100 лет включат в санкционный список США, наверное. Чтобы не мучались над формулировкой, предлагаю "одну короткую фразу" — "за наличие интеллекта", — написала Захарова.
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