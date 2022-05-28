Послы США истерично требуют от стран заблокировать работу российских СМИ

Американские послы в истеричной манере требуют от остальных мировых государст блокировать работу российских СМИ.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот она во всей красе диктатура либерализма", — подытожила дипломат.

Ранее она прокомментировала факт попадания американского политика Генри Киссинджера в базу экстремистского портала "Миротворец".