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Автор Дмитрий Плотников

Кедми: "спецназ" Израиля на Украине — никакой не спецназ

Силовые структуры

Военный эксперт и политолог Яков Кедми прокомментировал слухи про "спецназ" из Израиля, якобы воюющий в спецоперации на стороне Украины.

Кедми: "спецназ" Израиля на Украине — никакой не спецназ

СМИ ранее писали, что в украинских войсках замечены бойцы израильского спецназа. Аналитик уверен, что все это — фейк. Если на стороне киевского режима и есть израильтяне, то спецназа среди них нет.

"Почти никто из них не служил в спецназе или подразделениях, с ним связанных. Мы знаем, где они проходили службу и какая у этих людей военная подготовка", — сообщает "Политическое обозрение" со ссылкой на эксперта.

По его словам, важно не, где солдат проходил подготовку, а где он использовался. Если эти вояки из Израиля всего-навсего охраняли склады, то назвать их "спецназом" трудно.

Кедми подчеркнул, что СВО когда-то закончится. Потом политолог очень хочет посмотреть, как наёмники начнут уговаривать собственные правительства забрать их из плена или СИЗО Ростова-на-Дону и Донецка.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы израиль яков кедми ростов-на-дону
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