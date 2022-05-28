ВСУ осуществили попытку атаки позиций ВС РФ и НМ ДНР на южных окраинах Авдеевки. Около десяти танков и БМП, армейские грузовики и пехота вышли из лесного массива, рассчитывая нанести удар, используя эффект неожиданности.
Однако план украинских военных снова не удался, поскольку за всем процессом подготовки атаки союзные войска РФ и ДНР наблюдали при помощи камеры БПЛА. Вышедшая из леса бронетехника была встречена артиллерийским огнём бойцов 100-й бригады НМ ДНР. В результате столкновения уничтожены около семи танков и БМП противника, уцелевшие украинские военные отступили, сообщает "Военное обозрение".
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.