Бронегруппа ВСУ уничтожена артиллерией НМ ДНР при попытке атаки под Авдеевкой

ВСУ осуществили попытку атаки позиций ВС РФ и НМ ДНР на южных окраинах Авдеевки. Около десяти танков и БМП, армейские грузовики и пехота вышли из лесного массива, рассчитывая нанести удар, используя эффект неожиданности.

Однако план украинских военных снова не удался, поскольку за всем процессом подготовки атаки союзные войска РФ и ДНР наблюдали при помощи камеры БПЛА. Вышедшая из леса бронетехника была встречена артиллерийским огнём бойцов 100-й бригады НМ ДНР. В результате столкновения уничтожены около семи танков и БМП противника, уцелевшие украинские военные отступили, сообщает "Военное обозрение".