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Автор Дмитрий Плотников

Илья Кива: Зеленского ждет сюрприз от чудом спасшегося от СБУ антифашиста

Силовые структуры

Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.

Илья Кива: Зеленского ждет сюрприз от чудом спасшегося от СБУ антифашиста

СБУ похитили, подвергали пыткам и казнили без суда и следствия его друзей. Об этом сообщает бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

"На следующей неделе мы с вами узнаем всю правду — как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были! Правду не утаить!" — отмечает экс-депутат.

Кива особо подчёркивает, что "клоуна Зеленского" ждет отдельный неприятный сюрприз.

О смерти трёх антифашистов в возрасте 17-21 года он рассказал 17 мая. Политик обвинил в убийстве молодых людей сотрудников украинских  спецслужб.

Позже один из СБУшников опубликовал ролик, где сказал о казни шести антифашистов и обещал проводить их и дальше. Бывший нардеп в ответ сообщил, что обратится в СКР и международные организации с требованием расследовать массовые убийства украинских граждан.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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