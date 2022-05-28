Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.
СБУ похитили, подвергали пыткам и казнили без суда и следствия его друзей. Об этом сообщает бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
"На следующей неделе мы с вами узнаем всю правду — как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были! Правду не утаить!" — отмечает экс-депутат.
Кива особо подчёркивает, что "клоуна Зеленского" ждет отдельный неприятный сюрприз.
О смерти трёх антифашистов в возрасте 17-21 года он рассказал 17 мая. Политик обвинил в убийстве молодых людей сотрудников украинских спецслужб.
Позже один из СБУшников опубликовал ролик, где сказал о казни шести антифашистов и обещал проводить их и дальше. Бывший нардеп в ответ сообщил, что обратится в СКР и международные организации с требованием расследовать массовые убийства украинских граждан.
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