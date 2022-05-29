The Washington Post: Наёмники на Украине жалуются на оружие и бегут с поля боя

Иностранные наёмники стремятся как можно быстрее покинуть Украину. Они отговаривают желающих туда отправиться, так как в ВСУ банально не хватает оружия.

Американское издание The Washington Post опубликовало обширное интервью с несколькими наемниками из США, которые вернулись с Украины. Они рассказали, что приходилось воевать против превосходящих сил российской армии с недостаточным вооружением.

По словам одного из респондентов, именно плохое оснащение было причиной больших потерь среди личного состава. Глядя на сложившуюся ситуацию, 8 из 20 американских наёмников отряда предпочли бежать из боя под различными предлогами.

"Ветеран морской пехоты сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один боец симулировал травму", — рассказал собеседник изданию.

Понадеявшись на собственную выручку и боевую подготовку иностранные бойцы отправились на Украину за деньгами. Оказалось, что воевать с русскими солдатами намного сложнее, чем с афганскими или иракскими крестьянами. Сейчас вернувшиеся на родину ветераны армии США советуют другим добровольцам крепко задуматься, стоит ли огромный риск обещанного вознаграждения.