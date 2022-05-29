Генерал Шпак: на Украине не стоит ждать быстрых военных побед

Быстрых военных успехов ждать на Украине не стоит. Тактика действий выбрана правильная, но быстрых побед она не предусматривает. Такое мнение высказал экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Георгий Шпак.

Он отметил, что недооценки противника, как это было в начале спецоперации, теперь уже нет. Надо понимать, что на другой стороне воюют такие же "смелые и стойкие" люди славянской национальности, как российские бойцы и ополченцы Донбасса. Просто им за восемь лет повернули мозги не в ту сторону, считает Шпак.

Генерал пояснил, что российская армия продвигается вперёд спокойно и методично, стараясь максимально сохранить жизни своих солдат и мирных жителей.

По словам Шпака, затяжная война выгодна Америке и Европе, которые поставляют вооружение Украине и будут продолжать это делать. Западу это выгодно, поскольку он всё ещё надеется измотать и ослабить Россию, заявил Шпак.

Он также добавил, что ресурсов и сил у России достаточно, чтобы вести серьёзную войну несколько лет.