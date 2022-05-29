Китайский эксперт Чжоу Бо призывает страны коллективного Запада не игнорировать предостережения России о возможном применении ядерного оружия. Он отметил, что Североатлантический альянс не придал должного значения требованиям Москвы о нерасширении своих границ на восток, ответ России был незамедлительным.
Ранее аналитик Стивен Уолт заявил, что президент России Владимир Путин слов на ветер не бросает. Чжоу Бо согласился с мнением американского коллеги и отметил, что на данный момент вероятность начала ядерного конфликта гораздо выше, чем во времена холодной войны. Китайский эксперт убеждён, что предполагаемой целью ядерного оружия станет не Украина, а именно западные страны.
По мнению аналитика, НАТО необходимо взять на себя обязательство прекратить дальнейшее расширение в обмен на встречный отказ России от ядерного удара первым.
"Альянс, который с присоединением Финляндии и Швеции вырастет до 32 членов, и так уже гигант. Вообще, все военные союзы подобны пиявкам и живут за счёт угроз", — отмечает автор South China Morning Post.
Если Североатлантический альянса вынужден всё время расширяться из-за угрозы со стороны одной единственной страны, это доказывает некомпетентность военно-политического блока.
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