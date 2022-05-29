На Украине уничтожен первый австралийский бронеавтомобиль Bushmaster

Страны коллективного Запада поставляют на Украину не только противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие, но и десятки типов бронетехники. В оказании "помощи" для Незалежной решила принять участие и Австралия.

Первый зафиксированный уничтоженный бронетранспортёр Bushmaster

Канберра направила на Украину два десятка бронеавтомобилей Bushmaster. Стоимость поставки составила 38 миллионов долларов.

"Bushmaster не сможет проявить себя на Украине. Его уничтожит любое попадание из танка, гаубицы или противотанкового комплекса, а их в России предостаточно", — предупреждали аналитики.

В результате австралийские бронеавтомобили оказались на фронте. В Сети появились кадры уничтожения Bushmaster.