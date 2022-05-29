Страны коллективного Запада поставляют на Украину не только противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие, но и десятки типов бронетехники. В оказании "помощи" для Незалежной решила принять участие и Австралия.
Канберра направила на Украину два десятка бронеавтомобилей Bushmaster. Стоимость поставки составила 38 миллионов долларов.
"Bushmaster не сможет проявить себя на Украине. Его уничтожит любое попадание из танка, гаубицы или противотанкового комплекса, а их в России предостаточно", — предупреждали аналитики.
В результате австралийские бронеавтомобили оказались на фронте. В Сети появились кадры уничтожения Bushmaster.
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