Россия обладает большим запасом ракет всех типов, что даёт возможность их активно применять в СВО на Украине.
Об этом сообщает военный эксперт, полковник Михаил Ходарёнок. Также он рассказал, сколько ракет "Калибр" ещё осталось в распоряжении ВС РФ.
Несколько украинских "аналитиков" в один голос сообщили, что в российской армии "заканчиваются" ракеты высокоточных систем. "Эксперты" уверяют, что Вооружённые силы РФ на Украине использовали уже более 60 процентов запасов всех ракет.
Ходарёнок призвал Киев не беспокоиться за потенциал ВС РФ, подчеркнув, что России хватит запасов для любых целей в Незалежной.
"Москва располагает запасами бомб и ракет на несколько лет вперед. В распоряжении СССР было около 10 тысяч ракет к комплексам "Рельеф", у РФ сегодня имеется примерно такое же количество ракет "Калибр", — сообщает обозреватель.
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