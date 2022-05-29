Украинская армия продолжает обстреливать города. В результате неразборчивых ударов страдают мирные жители. На сей раз обстрелу подвергся город Сватово в Луганской Народной Республике.
Военный источник предоставил информацию начальника медицинской части военного госпиталя группировки "О":
"Пострадало 23 человека мирного населения, которые силами военной полиции доставлены в военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь. В числе пострадавших 2-х месячный ребенок, девочки 16 и 12 лет. В тяжелом состоянии молодой человек с проникающим ранением черепа"
Характер ранений разный, рассказывает начмед. Это и проникающие ранения грудной полости, брюшной полости, и ранения верхних и нижних конечностей. Все пострадавшие в стабильном состоянии.
"Выстрелы пошли типа салюта, а потом два сильных хлопка произошли и всё, на нас посыпались. Я уже поняла, что мне в обе ноги попало, я присела. С одной ноги кровь льётся, с другой. Муж кричит: "Бинт давай!" А у него вена пробита", — рассказывает пострадавшая.
Ударом "Точек-У" по городу Сватово нацисты пытались уничтожить множество мирных жителей, сообщает "Русская весна". Убиты 2 местных жителя, 23 ранены, из них 5 детей, в том числе 2-х месячный малыш — подтверждает информацию генпрокуратура ЛНР.
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