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Автор Инна Винникова

Bild: ВСУ не смогут прикрыться мирными жителями в Лисичанске и Северодонецке

Силовые структуры

Генеральный штаб Украины заявляет, что армия не отдаст города Северодонецк и Лисичанск, для этого будут приложены все усилия. Однако даже западная пресса указывает на тот факт, что ситуация для ВСУ в данном регионе становится критической.

Bild: ВСУ не смогут прикрыться мирными жителями в Лисичанске и Северодонецке

Автор немецкого издания Bild пишет, что в Лисичанске и Северодонецке может начаться второй Мариуполь. Эти города ВС России берут в кольцо и у ВСУ не будет возможности прикрыться "живым щитом", как это было в Мариуполе.

"От прежних 100 тысяч жителей Лисичанска остались единицы. Город почти полностью опустел. <…> У российской армии гораздо больше возможностей вести огонь по позициям ВСУ, нежели наоборот", — пишет автор статьи.

Для украинской армии ситуация обостряется ещё и тем, что снабжение подразделений обрезано, так как дорога находится под огневым обстрелом российских войск. Однако немецкий репортёр всё же нашел сходство с Мариуполем: бойцам ВСУ в конечном итоге придётся сдаться, чтобы сохранить свои жизни.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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