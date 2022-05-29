Bild: ВСУ не смогут прикрыться мирными жителями в Лисичанске и Северодонецке

Генеральный штаб Украины заявляет, что армия не отдаст города Северодонецк и Лисичанск, для этого будут приложены все усилия. Однако даже западная пресса указывает на тот факт, что ситуация для ВСУ в данном регионе становится критической.

Автор немецкого издания Bild пишет, что в Лисичанске и Северодонецке может начаться второй Мариуполь. Эти города ВС России берут в кольцо и у ВСУ не будет возможности прикрыться "живым щитом", как это было в Мариуполе.

"От прежних 100 тысяч жителей Лисичанска остались единицы. Город почти полностью опустел. <…> У российской армии гораздо больше возможностей вести огонь по позициям ВСУ, нежели наоборот", — пишет автор статьи.

Для украинской армии ситуация обостряется ещё и тем, что снабжение подразделений обрезано, так как дорога находится под огневым обстрелом российских войск. Однако немецкий репортёр всё же нашел сходство с Мариуполем: бойцам ВСУ в конечном итоге придётся сдаться, чтобы сохранить свои жизни.