Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеэфире сказал, что "командование ВСУ может рассмотреть вопрос отхода из Северодонецка", чтобы избежать оперативного окружения всей группировки.
Так называемый "губернатор" заявил о непростом положении на позициях ВС Украины в районе Лисичанска и Северодонецка, так как снабжение по трассе Лисичанск-Артёмовск прервано. Гайдай сообщает, что за пару дней всю область ВС РФ взять не смогут, хотя бои идут и в самом городе, и в его окрестностях.
Политолог Руслан Осташко считает, что подобное заявление похоже на панику. Таким образом чиновник анонсирует "массовое бегство укронацистов с оккупированной части ЛНР", прикрывая его формулировкой "рассмотрение вопроса об отходе".
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