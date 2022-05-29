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Автор Мария Карева

Немецкий политолог Масала признал успехи российской армии в Донбассе

Силовые структуры

По мнению немецкого политолога Карло Масала, военные успехи российской армии в Донбассе связаны изменением стратегии. Он отметил, что Россия сконцентрировала свои войска в определённых регионах, что позволило осуществить успешное наступление. Эксперт отметил, что украинской армии не хватает тяжёлого вооружения.

"Всё складывается благоприятно для него (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.)", — считает Масала.

Генерал в отставке Роланд Катер в интервью телеканалу Die Welt заявил, что стратегия российской армии в Донбассе кардинально поменялась. Он полагает, что в скором времени стоит ожидать новых успехов в ходе военной спецоперации.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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