Немецкий политолог Масала признал успехи российской армии в Донбассе

По мнению немецкого политолога Карло Масала, военные успехи российской армии в Донбассе связаны изменением стратегии. Он отметил, что Россия сконцентрировала свои войска в определённых регионах, что позволило осуществить успешное наступление. Эксперт отметил, что украинской армии не хватает тяжёлого вооружения.

"Всё складывается благоприятно для него (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.)", — считает Масала.

Генерал в отставке Роланд Катер в интервью телеканалу Die Welt заявил, что стратегия российской армии в Донбассе кардинально поменялась. Он полагает, что в скором времени стоит ожидать новых успехов в ходе военной спецоперации.