По мнению немецкого политолога Карло Масала, военные успехи российской армии в Донбассе связаны изменением стратегии. Он отметил, что Россия сконцентрировала свои войска в определённых регионах, что позволило осуществить успешное наступление. Эксперт отметил, что украинской армии не хватает тяжёлого вооружения.
"Всё складывается благоприятно для него (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.)", — считает Масала.
Генерал в отставке Роланд Катер в интервью телеканалу Die Welt заявил, что стратегия российской армии в Донбассе кардинально поменялась. Он полагает, что в скором времени стоит ожидать новых успехов в ходе военной спецоперации.
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