На освобождённых территориях в Волновахе и Мариуполе, в том числе на "Азовстали", где базировались нацбаты и ВСУ, нашли американские методички, в которых расписан порядок эвакуации раненых с поля боя и в зоне боевых действий.
Так, согласно информации в "бланках эвакуации", приоритет по спасению раненых строится следующим образом:
Так как методички использовали и на Украине, вероятно, именно такой тактики придерживались иностранные боевики.
"Помимо формы запроса на эвакуацию, блокнот содержит краткие инструкции по использованию средств военно-полевой медицины, соответствующие американскому стандарту "Тактической помощи раненым". Эти материалы поставлялись на Украину в качестве составных элементов полевой аптечки", — передаёт корреспондент РИА Новости.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.