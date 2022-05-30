Украинцы оказались последними в методичках США по эвакуации раненых

На освобождённых территориях в Волновахе и Мариуполе, в том числе на "Азовстали", где базировались нацбаты и ВСУ, нашли американские методички, в которых расписан порядок эвакуации раненых с поля боя и в зоне боевых действий.

Так, согласно информации в "бланках эвакуации", приоритет по спасению раненых строится следующим образом:

Первая категория — граждане США,

Вторая — иностранные члены американских семей,

Третья — иностранный персонал американских учреждений и фирм,

Последняя — граждане третьих стран.

Так как методички использовали и на Украине, вероятно, именно такой тактики придерживались иностранные боевики.