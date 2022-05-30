Город Северодонецк в Луганской Народной Республике разминирован на 70%. Об этом сообщил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, работа по разминированию завершится в ближайшие дни, после чего в Северодонецк привезут гуманитарную помощь от общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Проверено и очищено от мин и "секретов" около 70% жилого сектора Северодонецка", — отметил политик.
Он также добавил, что в Северодонецке небольшая группа украинских националистов предприняла попытку скрыться, однако бойцы из РФ остановили их. Как пояснил Кадыров, сейчас они заблокированы на двух объектах.
"В случае сопротивления будут полностью уничтожены", — подчеркнул глава Чеченской Республики.
Ранее Кадыров заявил, что добровольцы из Чечни взяли под контроль всю линию соприкосновения с отрядами ВСУ в Северодонецке.
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Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.