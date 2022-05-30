Бежавший с поля боя солдат ВСУ устроил истерику: нас кинули умирать

Украинский боевик устроил настоящую истерику в военной части, после того как узнал, что его командира арестовали после отступления подразделения.

Моральный дух в рядах украинских вооруженных формирований продолжает падать после череды провалов ВСУ. Видеосвидетельство очередной истерики военнослужащего Украины распространяется в социальных сетях.

Подразделение ВС Украины приняло решение оставить свою позицию и вернуться в тыл, так как на передовой сложилась безнадёжная ситуация. Мужчина узнал, что их объявили дезертирами, а командир отряда арестован.

В попытке доказать сослуживцам, что на передовой украинские части ждёт лишь полное уничтожение, солдат сорвался на истерический крик. В его речи можно расслышать уже ставшие стандартными фразы бойцов ВСУ про плохое снабжение и обеспечение.