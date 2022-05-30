Канадский военкор Нил Хауэр: ВСУ в Северодонецке оказались в осаде

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР контролируют трассу Бахмут — Северодонецк. Группировка ВСУ оказалась в полном окружении, пишет военкор Нил Хауэр.

Военный журналист из Канады, который уже долгое время сопровождает подразделения ВСУ, поделился в соцсетях с западными обывателями реальным положением дел в Донбассе. По его словам, российские войска сейчас простреливают трассу Артёмовск (Бахмут) — Северодонецк, а потому водители отказываются по ней ехать. Части украинских вооруженных формирований оказались отрезаны.

В рядах ВСУ назревает паника: всё громче звучат опасения, что со дня на день союзники возьмут Артёмовск и окончательно перережут трассу.

В этом случае останется единственный альтернативный маршрут снабжения через Северск, но и он под угрозой. По информации канадского журналиста, чтобы этого избежать, армия Украины готовит контрнаступление в сторону Северска.