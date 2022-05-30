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Автор Мария Карева

Сивков: разгром ВСУ в Северодонецке стал началом конца Украины

Силовые структуры

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, освобождение Северодонецка является масштабным успехом союзных войск России и республиканской Народной милиции. Украинская группировка в регионе полностью разгромлена.

Сивков: разгром ВСУ в Северодонецке стал началом конца Украины

"Там пока будет идти зачистка самых упорных украинских военных, однако их дух сломлен, они поняли, что командование их бросило на произвол судьбы", — заявил эксперт в беседе с Life.

Сивков отметил, что несколько бригад противника, численность которых перед штурмом города составляла несколько тысяч человек, оказались в окружении. Теперь украинские боевики потеряли возможность держать оборону. У них только два выхода из положения: либо уничтожение, либо сдача в плен.

Эксперт убеждён, что ликвидация оставшихся националистов под Северодонецком не займёт много времени. После поражения в Мариуполе противник деморализован, а взятие Северодонецка стало началом конца Украины.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина константин сивков
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