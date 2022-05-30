По мнению военного эксперта Константина Сивкова, освобождение Северодонецка является масштабным успехом союзных войск России и республиканской Народной милиции. Украинская группировка в регионе полностью разгромлена.
"Там пока будет идти зачистка самых упорных украинских военных, однако их дух сломлен, они поняли, что командование их бросило на произвол судьбы", — заявил эксперт в беседе с Life.
Сивков отметил, что несколько бригад противника, численность которых перед штурмом города составляла несколько тысяч человек, оказались в окружении. Теперь украинские боевики потеряли возможность держать оборону. У них только два выхода из положения: либо уничтожение, либо сдача в плен.
Эксперт убеждён, что ликвидация оставшихся националистов под Северодонецком не займёт много времени. После поражения в Мариуполе противник деморализован, а взятие Северодонецка стало началом конца Украины.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.