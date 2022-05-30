В Генеральном штабе украинской армии подтвердили, что союзные войска России и республиканской Народной милиции находятся в Северодонецке. Ранее в Киеве убеждали, что ситуация в городе находится под контролем ВСУ. Однако теперь командование не может отрицать то, что наступление российской армии успешно продолжается.
Также сообщается, что союзные войска удерживают занятые рубежи на Харьковском направлении. В Генштабе ВСУ убеждены, что российские войска перегруппировываются для полного освобождения Камышевахи.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.