Ночью был разбит пункт командования "Юг": погибли три генерала и 34 офицера ВСУ

Продолжается наступление союзных сил ВС РФ и ЛДНР в военной спецоперации России на Украине.

Появилась информация, что сегодня, 30 мая, ночью был нанесен удар по командному пункту оперативного командования "Юг" в населённом пункте Новый Буг.

По сообщению, в результате удара ликвидированы три генерала, 34 офицера управления оперативного командования, а так же техника связи обеспечивающая управление ВСУ на Николаевско-Херсонском направлении.

А накануне российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Новогригоровка в Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 ВВС Украины.