Продолжается наступление союзных сил ВС РФ и ЛДНР в военной спецоперации России на Украине.
Появилась информация, что сегодня, 30 мая, ночью был нанесен удар по командному пункту оперативного командования "Юг" в населённом пункте Новый Буг.
По сообщению, в результате удара ликвидированы три генерала, 34 офицера управления оперативного командования, а так же техника связи обеспечивающая управление ВСУ на Николаевско-Херсонском направлении.
А накануне российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Новогригоровка в Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 ВВС Украины.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.