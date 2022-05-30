Минобороны опубликовало кадры ударов ракетами "Тулумбас" по позициям ВСУ

Министерство обороны РФ обнародовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25, принадлежащих ВКС России. Как сообщили в ведомстве, российские лётчики с помощью ракет "Тулумбас" уничтожили замаскированные позиции ВСУ.

На видеозаписи видно, как штурмовики, находясь на предельно малой высоте, заходят на цель, открывают огонь по позициям украинских войск неуправляемыми авиационными ракетами "Тулумбас", а затем выполняют противозенитный манёвр.

"Лётчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли удары по укреплённым позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ", — рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Один из лётчиков пояснил, что по российским штурмовикам бывают пуски, поэтому военные проводят маневрирование с предельными нагрузками. По его словам, работы в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины много, однако военнослужащие справляются со своими задачами.