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Автор Юлия Миленина

Минобороны опубликовало кадры ударов ракетами "Тулумбас" по позициям ВСУ

Силовые структуры

Министерство обороны РФ обнародовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25, принадлежащих ВКС России. Как сообщили в ведомстве, российские лётчики с помощью ракет "Тулумбас" уничтожили замаскированные позиции ВСУ.

Минобороны опубликовало кадры ударов ракетами "Тулумбас" по позициям ВСУ

На видеозаписи видно, как штурмовики, находясь на предельно малой высоте, заходят на цель, открывают огонь по позициям украинских войск неуправляемыми авиационными ракетами "Тулумбас", а затем выполняют противозенитный манёвр.

"Лётчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли удары по укреплённым позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ", — рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Один из лётчиков пояснил, что по российским штурмовикам бывают пуски, поэтому военные проводят маневрирование с предельными нагрузками. По его словам, работы в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины много, однако военнослужащие справляются со своими задачами.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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