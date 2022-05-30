Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Немецкий политолог и военный аналитик Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене заявил, что на данном этапе специальной военной операции Россия не планирует вступать переговоры с Украиной. Причина кроется в том, что ВС РФ одерживают в боях верх.

По мнению эксперта, Россия не нуждается в переговорах и её устроит только капитуляция Украины. Об этом неоднократно заявлял и Сергей Лавров. Масала считает, что для РФ переговоры станут возможными только в случае нанесения ей серьёзных поражений украинской армией и возникновения угрозы провала спецоперации. Если такого не произойдёт, то РФ достигнет своих целей и без переговоров.

Масала заявил, что ситуация создалась "патовая", поскольку Украина не собирается отдавать свои территории, а Россия не намеревается уходить без победы, передает "Военное обозрение".