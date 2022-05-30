EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Мария Карева

Ходаковский: союзные войска Донбасса и России редко окружают группировки ВСУ

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский отметил, что наступающая сторона должна иметь достаточно ресурсов для осуществления окружения.

Ходаковский: союзные войска Донбасса и России редко окружают группировки ВСУ

"Для окружения нужно значительно больше потенциала, чем для фронтального наступления", — объяснил комбат.

Очень важно, чтобы военному формированию, которое стягивает противника в окружение, никто не ударил в спину. Ходаковский выбрал в качестве примера ситуацию в Мариуполе, где был сформирован так называемый второй фронт, который "прикрывал спины" российским войскам. Он отметил, что если противник обладает ресурсами на деблокирование, то лучше не рисковать.

"Поэтому мы не торопимся хватать всё в окружение, чтобы не подставлять спину. Мы часто вынуждены проламывать оборону в лоб, что само по себе не очень эффективно, но это не от нехватки мозгов, а от нехватки сил и средств на другую тактику", — разъяснил опытный военный.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Пётр Порошенко сбежал из Украины с третьей попытки
За поджоги военкоматов в Удмуртии задержан протестный художник Фарбер
Украинские боевики обстреляли центр Донецка: шесть человек погибли, 14 ранены
В Курской области усилили меры безопасности из-за Украины
Reuters: ЕС вряд ли введёт эмбарго на поставки трубопроводной нефти из РФ
Панин заявил, что гордится тем, что он русский: "Алё, я не плевал в родину"
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Кива: задача Зеленского была сдать Донбасс, раздать "откаты" и вывезти зерно
Порошенко обратился к Зеленскому: выпустите меня
Армия РФ уничтожила танки ВСУ при ударе по ангару завода "Океан" в Николаеве
Популярное
Силовые структуры
Стремоусов: у ВСУ было две неудачных попытки прорыва обороны под Херсоном

Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.

Стремоусов: у ВСУ было две неудачных попытки прорыва обороны под Херсоном
Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ
Мир. Новости мира
Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ уничтожила натовские 155-мм гаубицы FH70 на Украине
Силовые структуры
ВСУ не прикроются жителями Лисичанска и Северодонецка как живым щитом
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Киевский режим не смог отправить УПЦ на эшафот Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова
Общество
В Австрии потребовали выслать украинцев за избиение местных таксистов
Силовые структуры
Комоедов: американские ракеты Harpoon не несут угрозы для Черноморского флота
Daily Express: Великобритания беззащитна перед ядерным ударом со стороны России
Мир. Новости мира
Daily Express: Великобритания беззащитна перед ядерным ударом со стороны России
Последние материалы
Reuters: ЕС вряд ли введёт эмбарго на поставки трубопроводной нефти из РФ
Совет начинающим огородникам: вы хозяин на земле, делайте то, что хотите
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Кива: задача Зеленского была сдать Донбасс, раздать "откаты" и вывезти зерно
Порошенко обратился к Зеленскому: выпустите меня
Армия РФ уничтожила танки ВСУ при ударе по ангару завода "Океан" в Николаеве
Кадыров: если Запад не договорится с Путиным, потеряет остальные государства
Диетолог Арзамасцев: пациентам с гипертонией следует пить чай с осторожностью
Ходаковский: союзные войска Донбасса и России редко окружают группировки ВСУ
Назарбаев о планах после "деельбанизации": мемуары и ядерная безопасность
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников