Командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский отметил, что наступающая сторона должна иметь достаточно ресурсов для осуществления окружения.
"Для окружения нужно значительно больше потенциала, чем для фронтального наступления", — объяснил комбат.
Очень важно, чтобы военному формированию, которое стягивает противника в окружение, никто не ударил в спину. Ходаковский выбрал в качестве примера ситуацию в Мариуполе, где был сформирован так называемый второй фронт, который "прикрывал спины" российским войскам. Он отметил, что если противник обладает ресурсами на деблокирование, то лучше не рисковать.
"Поэтому мы не торопимся хватать всё в окружение, чтобы не подставлять спину. Мы часто вынуждены проламывать оборону в лоб, что само по себе не очень эффективно, но это не от нехватки мозгов, а от нехватки сил и средств на другую тактику", — разъяснил опытный военный.
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